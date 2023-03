Carpi, silenzio interrotto Chance per Beretta

Il Carpi ha interrotto il silenzio stampa imposto la scorsa settimana prima della gara con la Correggese. La società ieri sera ha annunciato che oggi alle 14 sarà il difensore Fabio Varoli a fare il punto della situazione in vista del match con il Lentigione di domenica. Una sfida in cui oltre a Sall e Ranelli squalificati mancherà sicuramente anche l’ex Bouhali, che oggi effettuerà l’ecografia alla coscia dopo lo stop muscolare di domenica, qualche piccola chance c’è invece per Beretta che ieri ha lavorato a parte dopo il problema alla spalla. Senza 2 centrocampisti centrali Contini potrebbe anche decidere di abbandonare subito il 4-3-3 visto domenica scorsa, considerato che oltre a Yabre rimane solo Olivieri, a meno di un recupero lampo dello stesso Beretta. In attacco tornerà dal 1’ Arrondini con Castelli, Cicarevic e Layrenti che potrebbero comporre il terzetto alle sue spalle. Nel Lentigione saranno sicuramente out l’ex Gozzi ma anche i due centrocampisti Ferrari (2003) e Rossi (ex Piacenza). Intanto il guardiano biancorosso Kaur Kivila è stato convocato dalla nazionale Under 21 estone che dal 20 al 28 marzo sosterrà amichevoli ad Arad (24 e 26) in casa del Bahrein.

d.s.