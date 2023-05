Carpi, slitta gara-2 dei playout

Niente gara-2 di playout stasera alla palestra Vallauri fra Carpi e Romagna. La sfida decisiva per restare in Serie A Gold (dopo il pari di gara-1) è stata rinviata per il dramma dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna e che ha costretto il club imolese a sospendere gli allenamenti. Gara-2 si giocherà martedì 23 alle ore 20, mentre l’eventuale gara-3 (solo se finisce ancora pari) va a giovedì 25. Nel pomeriggio il Romagna aveva inviato una mail alla Figh per chiedere lo spostamento ma la risposta era stata negativa, nonostante il Carpi avesse dato piena disponibilità: una decisione che aveva scatenato la rabbia del Romagna che sul proprio profilo Facebook scriveva di ritenere "inaccettabile dover giustificare l’impossibilità di poter andare a giocare a Carpi, mentre abbiamo le case allagate, le strade inagibili, nostri cari sfollati, non abbiamo la luce e l’acqua. In questo momento il nostro tempo deve essere rivolto a tutt’altro. Ringraziando il Carpi per la disponibilità, riteniamo che la Figh per l’ennesima volta si dimostri lontana dalla realtà". Poi alle 20,30 è arrivato l’ok per il rinvio.

