Carpi, solo pari: cercansi ambizioni

bagnolese

0

carpi

0

BAGNOLESE (4-3-3): Auregli; Ghizzardi (23’st Uni), Bertozzini, Cocconi (50’st Bonacini), Capiluppi; Bruno (42’st Marani), Vezzani, Quitadamo; P. Ferrara, S. Ferrara (46’st Riccelli), Tzvetkov (17’st Sakoa). A disp. Giaroli, Romanciuc, Mora, Palma. All. Gallicchio.

CARPI (4-3-3): Ferretti; Casucci (40’st Mollicone), Boccaccini, Calanca, Dominici; Bouhali (12’st Olivieri), Yabre, Beretta; Castelli (23’st Sabattini), Stanco (32’st Laurenti), Cicarevic (23’st Arrondini). A disp. Kivila, Laamane, Cestaro, Varoli. All. Contini.

Arbitro: Riahi di Lovere

Note: spettatori 500 circa. Espulso al 42’st Vezzani per una gomitata a Yabre. Ammoniti Ghizzardi, Beretta, Castelli, Sakoa, Vezzani, Yabre, S. Ferrara. Angoli 0-5. Recupero 2’pt e 5’st

di Davide Setti

BAGNOLO (REGGIO EMILIA)

Il Carpi è questo, c’è da mettersi il cuore in pace. Una squadra ormai in pace con sé stessa, che non ha più la forza di cambiare una stagione destinata all’anonimato e che finirà fra il 4° e l’8° posto, a seconda di come tirerà il vento in queste ultime 13 giornate. Lo hanno capito anche i tanti tifosi biancorossi ieri al ’Fratelli Campari’ quando a metà ripresa di uno 0-0 che stava stretto ai reggiani hanno intonato un "resteremo, resteremo in Serie D" dal sapore beffeggiatorio.

Anche ieri la squadra di Contini ha fatto troppo poco per poter vincere e alla fine chi ha dovuto mordersi le mani è stato l’ex Gallicchio, col rigore parato da Ferretti a Tzvetkov a inizio ripresa che poteva valere la grande impresa nella lotta salvezza. La differenza fra le precedenti 3 gare (2 punti) e il Carpi di ieri è stata la porta inviolata, per il resto non è servito tornare al 4-3-3 per ritrovare un gioco oltre la sufficienza. Per un tempo i biancorossi sono rimasti a debita distanza dalla porta di Auregli, sparando palloni avanti senza mai trovare la spizzate di Stanco. La Bagnolese, a nozze sul fondo irregolare del proprio campo, invece ha fatto venire i brividi a Ferretti con Capiluppi (colpo di testa alto dall’area piccola) e Pio Ferrara, che dal dischetto su svirgolata di Dominici ha graziato il Carpi. Peggio ancora era cominciata la ripresa col mani in area di Beretta sulla punizione di Salvatore Ferrara nata dal rinvio errato di Yabre. Dal dischetto però ci ha messo una pezza Ferretti su Tzvetkov. Il Carpi qualcosa di più ha fatto, con Castelli, Stanco e Cicarevic arrivati di un soffio tardi su due palloni invitanti in area. Una produzione ai minimi termini, rimasta tale anche dopo i due cambi di modulo, prima il 4-4-2 con Arrondini al fianco di Stanco e poi il 4-2-3-1 con Laurenti per Stanco. L’occasione migliore se l’è creata Arrondini saltando tre uomini, ma ha trovato l’ex Uni sulla conclusione a botta sicura. E nel finale, quando la gomitata killer di Vezzani su Yabre ha lasciato la Bagnolese in dieci, le due conclusioni sparate malamente alte da Laurenti hanno dato forza alla sensazione che questo 0-0 sia il massimo che questo Carpi ad oggi può proporre.