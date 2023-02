Carpi, solo tre punti in più dell’anno scorso

La deludente stagione del Carpi continua sempre più ad assomigliare a quella altrettanto anonima di un anno fa, quando l’Athletic chiuse al 5° posto a distanze siderali dalle prime 3 della classe (-29 dal Rimini capolista, -25 da Ravenna e Lentigione). L’anno scorso però le attenuanti erano tante e sotto agli occhi di tutti, dalla costruzione della nuova società a metà agosto, passando per un mercato fatto quando gli altri avevano già chiuso il loro e una squadra che non aveva potuto nemmeno fare la preparazione estiva. Per questo la delusione di quest’anno in casa biancorossa è ancora più cocente, come testimoniato dal clima gelido (e il meteo non c’entra nulla) che si è respirato domenica al "Cabassi" a fine gara con i tifosi che hanno accompagnato con i fischi la squadra verso gli spogliatoi dopo lo 0-0 col Real Forte. Proprio la gara coi toscani rappresenta, involontariamente, anche un metro di paragone numerico: come l’anno scorso è infatti arrivata alla decima giornata e così il raffronto numerico fra le due annate ha anche una linea comunque.

Così, leggendo i dati delle prime 29 giornate, i due campionati si assomigliano sempre di più. Un anno fa l’Athletic batteva 4-1 il Real Forte al "Cabassi" con le reti di Muro, Villanova, Calanca e Walker dopo il vantaggio del toscano Bartolini (in campo anche ieri col Real) e con la terza vittoria in 4 gare risaliva a -3 dal 4° posto. Quel Carpi che era da poco tornato in mano a Bagatti aveva 41 punti (26 conquistati in casa e 15 fuori) e dopo essersi avvicinato pericolosamente ai playout aveva la prua verso i playoff, che avrebbe poi conquistato nei 90’ finali. Questo Carpi invece, costruito in estate per provare a lottare fino alla fine per la Lega Pro, di punti dopo 29 giornate ne ha appena 3 in più, in tutto sono 44, di cui 30 conquistati in casa in 15 gare (media di 2 a partita) e solo 14 in 14 trasferte. Tre soli punti in più rispetto all’Athletic costruita in fretta di un anno fa, frutto della grande partenza di inizio stagione (23 punti nelle prime 11 gare) e della grande frenata cominciata dal ko di Correggio, dopo il quale i biancorossi ne hanno raccolti solo 21 nelle successive 18 gare, viaggiando a una media da salvezza striminzita. L’anno scorso l’Athletic nelle 9 gare finali della stagione riuscì a mettere insieme 17 punti, quasi a 2 di media, bottino che potrebbe bastare quest’anno per i playoff, anche se l’involuzione della cura Contini (14 punti in 10 gare nel 2023) fa pensare che per conquistarli servirà un cambio di passo che ad oggi questo Carpi evanescente e poco incisivo (solo 3 gol segnati nelle ultime 5 gare) non può garantire.

Davide Setti