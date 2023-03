Carpi spento, zona playoff addio

GIANA E.

2

CARPI

0

GIANA E. (4-2-3-1): Pirola; Previtali, Perico (22’st Mandelli), Colombara, Caferri; Pinto (22’st Marotta), Minotti; Lamesta (45’st Piazza), Ballabio, Fumagalli; Perna. A disp. D’Aniello, Bassani, Gaye, Brioschi, Gorghelli. All. Chiappella

CARPI (4-2-3-1): Ferretti; Sabattini (35’st Laamane), Boccaccini, Calanca, Dominici; Yabrè (1’st Sall), Ranelli (13’st Laurenti); Bouhali, Olivieri, Castelli (13’st Cicarevic, 35’st Stanco); Arrondini. A disp. Kivila, Romani, Varoli, Mollicone. All. Contini

Arbitro: Zago di Conegliano

Reti: 9’ Perna, 21’ Minotti Note: spettatori mille circa, ammoniti Arrondini, Ranelli, Lamesta e Perico. Angoli 4-3. Recupero 1^pt e 4’st

Gorgonzola (Milano) La rassegnazione con cui il Carpi è andato in campo ieri contro la capolista Giana è lo specchio di una stagione in cui al peggio ogni settimana si aggiunge un tassello. In poco più di 20’ i biancorossi hanno alzato bandiera bianca e la prima della classe – pur senza il suo "asso" Fall fermato da una contrattura – ha potuto gestire il 2-0 maturato grazie alle prime due occasioni. Sulla prima Yabre ha perso l’ennesimo sanguinoso pallone della sua stagione in caduta libera e Lametta ha innescato il contropiede finalizzato da Perna; sulla seconda ha lasciato ancora una volta la sua firma lo sciagurato Ferretti, che dopo l’uscita a vuoto di Pistoia ha concesso il bis sbagliando il tempo su un corner morbido, facendosi beffare da Minotti. Un black out che ormai è un "must" nella gestione Contini, sinonimo di una squadra che ha la testa altrove, forse a fine stagione. Il problema è che all’8 maggio mancano ancora 8 gare, da affrontare oggi fuori dalla zona playoff (Riccione quinto a +2) e con un margine di appena 6 punti su quella playout – anche se con ben 8 squadre a fare da cuscinetto – che non è mai stata così vicina. Ma quello che preoccupa di più è la reazione da encefalogramma piatto che ha avuto la squadra di Contini nei rimanenti 80’ di ieri, con il primo tiro verso la porta di Pirola arrivato verso il 40’, quando Fumagalli si era già divorato il 3-0. Nemmeno i rientri di Arrondini e Castelli dal 1’ hanno dato sostanza ai biancorossi, in gol una sola volta con Casucci nelle ultime 4 gare. Qualcosa di meglio si è visto nella ripresa, ma nel magro taccuino si contano un’occasione per Castelli, un rigore reclamato da Cicarevic (poi costretto a uscire per una distorsione alla caviglia) e un colpo di testa out di Calanca. Con appena 14 punti nelle 11 gare della gestione Contini l’idea di un ennesimo ritorno di Bagatti sarebbe uno scenario possibile per come ci ha abituato il patron Lazzaretti. Ma forse la sua rassegnazione è la stessa dei tifosi biancorossi, che ieri hanno lasciato lo stadio prima del fischio finale.

Davide Setti