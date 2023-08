Carpi, spuntano tre nomi per il dopo Saporetti

"Stiamo cercando la soluzione migliore e siamo molto sereni". Riccardo Motta affronta così la questione attaccante, che improvvisamente ha portato Simone Saporetti lontano dal Carpi. Il cambio di rotta del giocatore, che ha irritato non poco la società e fatto saltare l’affare già definito, non modifica i piani biancorossi, a caccia di una seconda punta. Tre sono i nomi che radiomercato sta facendo circolare. Uno è lo svincolato Leonardo Morosini (’95), che dopo 3 stagioni fra B e Lega Pro all’Entella (12 reti in 70 gare) sta valutando alcune proposte e in D (dove non ha mai giocato) sarebbe un lusso, come dicono le sue 7 presenze in A (con Genoa e Brescia) e le 155 gare con 27 reti fra i cadetti. Gli altri due possibili obiettivi hanno un anno di contratto ancora col Rimini. Uno è Gianmarco Gabbianelli (’94), trascinatore dei romagnoli due anni fa in D (13 gol in 38 gare) dopo aver già vinto nel 2020 a Campodarsego, l’altro è Mattia Rossetti (’96) promosso in C col Campobasso nel 2021 che in carriera ha quasi sempre fatto la Lega Pro.

Maini. Intanto Motta ha presentato alla stampa Marco Maini, il centrale difensivo classe ’95 prelevato dal Forlì che con Calanca e Rossini completa il trio di over al centro. "Uno come Marco – le parole di Motta – che ha oltre 100 gettoni in C è venuto da noi perché è ambizioso e ha tutte le carte in regola per fare la Lega Pro, un centrale moderno che sa impostare l’azione e fa anche gol". Sono 15 i timbri in oltre 100 presenze in D per il ragazzo cresciuto nel Bologna, che venne aggregato 17enne alla prima squadra di Pioli, mettendo insieme un paio di panchine in A e giocando con la Nazionale Under 17 al fianco di Sensi, Romagnoli e Cristante. "Quelli sono ricordi che non si cancelleranno mai – spiega Maini – ma non mi hanno mai condizionato. E’ giusto che io sia qui in D e loro in A, sono orgoglioso del mio percorso e di aver scelto Carpi. Mi fa sorridere pensare di essere il più vecchio (con Bouhali, ndr), questo fa capire quale sia la filosofia della società. Ho letto che s Forlì il ds Protti mi ha lanciato qualche frecciata per l’addio, ma non ho problemi, nella mia vita ho sempre cercato di cambiare in meglio e a Carpi ho visto un’ottima possibilità. E’ una piazza che non c’entra nulla con la D, il mister fa un calcio che mi piace e vorrei riconquistare la Lega Pro assieme a questo gruppo". A lui e agli altri centrali Serpini chiede di impostare l’azione. L’ho sempre fatto – chiude Maini – e non fa differenza fra linea a tre e quattro. Spero anche di segnare ancora qualche gol come negli ultimi anni fra Mezzolara, Alcione e Forlì".

Davide Setti