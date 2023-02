Carpi stasera cerca l’impresa contro il Merano

La Pallamano Carpi chiude il suo tour de force con le prime della classe oggi alle 18 alla Vallauri e dopo le sfide impossibili con Brixen e Sassari riceve alla Vallauri l’Alperia Merano terza in classifica, nell’8^ di ritorno di Serie A Gold. Serafini deve fare a meno dei soliti Gollini e Jurina, mentre Kasa e Beltrami, pur convocati, rimangono a mezzo servizio a causa di lievi acciacchi: sarà fondamentale averli dopo la sosta di 15 giorni del campionato, quando dal 18 marzo arriveranno 4 scontri salvezza cruciali, il primo sul campo del Fondi. Classifica: Brixen 37, Conversano 31, Merano 30, Fasano ** e Sassari 27, Pressano 25, Bozen 24, Cassano * 21, Albatro * 13, Fondi 12, Rubiera ** 11, Carpi 7, Campus Italia 5, Romagna 4.

SERIE A2. Reduce da 4 ko di fila la Pantarei Italia Modena (ancora a +6 sulla zona retrocessione) non può sbagliare oggi alle 18,30 a Nonantola contro i Lions Teramo terz’ultimi, che seguono a 5 punti di distanza.

SERIE B. Nella 4^ di ritorno impegno tutto in salita per il Rapid Nonantola di scena alle 19 a Castelnovo Sotto sul campo del Marconi capolista. Domani invece scendono in campo il Carpi secondo a -1 dalla vetta che gioca alle 19 a Mordano col Romagna e la Carpine quarta a -4 che è impegnata alle 18,30 sul campo del Ferrara United.

d.s.