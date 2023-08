Carpi, stavolta Saporetti non basta Il Progresso pareggia nel recupero

carpi

1

progresso

1

CARPI (4-3-1-2): Viti (1’st Rinaldini); Tcheuna (1’st Verza), Maini (1’st Sabattini), Calanca, Rossini; Forapani, Mandelli (33’st Larhrib), Larhrib (12’st Quarena); Ofoasi (1’st Bouhali); Saporetti (33’st Arrondini), Arrondini (17’st Cortesi). A disp. Lorenzi, Laamane, D’Orsi, Pirondi, Prandi, Vecchi. All. Serpini.

PROGRESSO (4-3-2-1): Tartaruga (1’st Cheli); Mele (14’st M. Cocchi), Ferraresi (21’st Rossi), Busi (1’st Biguzzi), Grandini (10’st Baccolini); S. Cocchi (41’st Diouss), Corzani (10’st Rustichelli), Hasanaj (43’st Tumminelli); Selleri, Ghebreselassie (41’st Fridhi); Barbieri (28’st Di Piedi). All. Vullo.

Arbitro: Totaro di Modena

Reti: 44’ Saporetti, 50’st Selleri

Note: spettatori 500 circa.

di Davide Setti

CARPI

Il Carpi mastica in anteprima un po’ di quello che dal 10 settembre lo attenderà quando al ’Cabassi’ arriveranno squadre col coltello da salvezza fra i denti. I biancorossi si fanno imporre il pari dal Progresso, in attesa del ripescaggio in D, nell’ultimo test amichevole.

Un passo indietro su gioco, intensità e prestazioni individuali che ci sta, a 48 ore dalla grande fatica col Fiorenzuola, che potrà essere utile da analizzare in vista del debutto in Coppa. Serpini non rischia nessuno degli acciaccati Tentoni, Rossi e Cecotti e tiene a riposo Sall (botta), D’Orsi è a referto ma con le scarpe da ginnastica: per lui una piccola distorsione alla caviglia. Nel 4-3-1-2 conferma per Rossini terzino, mentre c’è Lahrhib per Bouhali in mediana. Il Carpi non trova spazi contro una squadra che difende con 10 giocatori dietro la linea della palla. La manovra è lenta e senza strappi, solo al 15’ sullo scambio Ofoasi-Arrondini la sponda libera Forapani, che coglie in pieno il palo. Serpini inverte Tcheuna con Rossini, ma è Selleri a sfiorare il sette da fuori. Prima del riposo da corner il Carpi la sblocca: parabola di Mandelli, sponda di Forapani e di testa Saporetti in mischia fa vedere di poter fare gol in mille modi.

Prima del riposo Progresso furioso con l’arbitro che non fischia il contatto in area di Viti col lanciato Ghebreselassie dopo una palla persa sanguinosa. Nella ripresa Serpini ne cambia quattro, alza Larhrib dietro le punte e dopo 5’ ancora Forapani al volo (palla ribattuta) sfiora il 2-0. Entrano anche Quarena e Cortesi per ridisegnare l’attacco. Il Carpi però rimane piatto (solo un destro a giro di Cortesi out da segnalare) ed è Viti a salvare la sua porta in uscita di piedi su Cocchi. Nel finale la traversa dice ancora di no a Forapani che da fuori aveva calciato divinamente. E così al 95’ dal cross da destra di Rossi è Selleri, dimenticato in area, a firmare il meritato pari con un missile al volo.