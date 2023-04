Carpi straripante, ipoteca sul terzo posto

1

(3-5-2): Venturini; Pipicella (33’st Spezzano), Tafa, Magnanini (28’pt Luciani); Ndreca (22’st Melandri), Lussignoli, Capece (22’st Tabanelli), Lisi, D’Orsi; Marangon (45’st Vinci), Guidone. A disp. Fontanelli, Milani, Boccardi, Calandrini. All. Baldoni (Gadda squalificato)

CARPI (4-3-1-2): Balducci; Sabattini, Boccaccini, Calanca, Dominici (33’st Casucci); Olivieri, Yabre (26’st Navarro), Beretta (46’pt Laurenti); Cicarevic (14’st Varoli); Sall, Arrondini (37’st Stanco). A disp. Ferretti, Cestaro, Boadi, Castelli. All. Contini

Arbitro: Martini di Valdarno Reti: 35’ Cicarevic, 40’ (rig.) Marangon, 9’st (rig.) Cicarevic, 21’st Boccaccini

Note: spettatori mille circa. Ammoniti Lisi, Marangon, Capece, Cicarevic, Dominici, Casucci. Angoli 4-5. Recupero 5’pt e 5’st

Forse varranno poco o nulla, forse servono solo a perdere tempo, ma ai playoff il Carpi sta per planare da terzo lanciato. I biancorossi hanno piazzato a Ravenna un altro piccolo "good job" del loro finale a tutto gas (14 punti nelle ultime 6 gare), sbancando 3-1 il "Benelli" (pareggiato anche lo scontro diretto) con una prestazione da applausi, staccando proprio i giallorossi dal podio del girone, anche se il +4 su Forlì, Real Forte e Corticella a 2 gare dalla fine non vale ancora la certezza degli spareggi. Ma il Carpi col 4-3-1-2 e il ritorno da titolare di Cicarevic ha convinto per intelligenza difensiva e capacità di ribaltare l’azione sin da subito, con le chance in avvio per Sall e Arrondini. Poi nel momento migliore del Ravenna (bravo Balducci sulla deviazione di Yabre e sulla stoccata da fuori di Guidone) i biancorossi hanno sfruttato la follia di Capace, che con un retropassaggio suicida ha messo in porta Cicarevic per l’1-0. Il tempo per fallire il bis con Arrondini, che un’entrata in ritardo di Olivieri su Luciani ha regalato al Ravenna il rigore dell’1-1 trasformato da Marangon, prima che Beretta dovesse lasciare il campo per un problema al ginocchio. Due mazzate prima del riposo che hanno un po’ scosso i biancorossi, salvati da Balducci su Guidone e dal salvataggio di Dominici in avvio di ripresa. Poi però lo stesso Dominici ha pescato Arrondini, affondato in area dallo scellerato Capece: altro rigore trasformato da Cicarevic. Il Carpi ha trovato subito il tris col solito devastante Boccaccini di testa su corner di Olivieri e da lì per il Ravenna (bravo Balducci su Tafa) è diventata una salita impervia, con Arrondini, Sall, Stanco e ancora Sall a fallire il poker, errori che non scalfiscono l’impressione che la quarta vittoria in trasferta (a 3 mesi e mezzo dall’ultima) dipinga un Carpi mai così solido e bello.

Davide Setti