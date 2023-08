Carpi, test in corso a Fiumalbo: oggi prima amichevole alle 17 Assenti Sabattini e Ofoasi per un leggero attacco febbrile

La pioggia continua ad accompagnare il Carpi nel ritiro di Fiumalbo. Ieri i biancorossi si sono allenati sotto l’acqua con appena 9 gradi di temperatura. Nel pomeriggio si sono disputate solo partitine sul sintetico adiacente (il campo centrale era appesantito al limite della praticabilità ed è stato preservato).

Tre squadre da sette hanno dato vita a un mini torneo vinto dai ’blu’ schierati con Viti in porta poi Maini, Cecotti, Larhrib, Mandelli, Sall, Laamane e De Marino. Esperimenti in corso in vista dell’assetto migliore da schierare nelle partite che contano. In evidenza Cortesi (6 reti) nella squadra ’gialla’ classificatosi seconda e Forapani nella selezione ’arancione’ arrivata terza.

Non hanno preso parte alla giornata di lavoro Sabattini e Ofoasi a causa di un leggero attacco febbrile, in dubbio entrambi anche per la sfida amichevole di oggi alle ore 17 contro una selezione della montagna.

EX CARPI. Il centrocampista Niccolò Marcellusi, con l’ultimo Carpi di Lega Pro e figlio dell’ex socio Federico, sarà avversario dei biancorossi con la maglia dell’Aglianese, che si sta allenando a Riolunato.

Nuova avventura anche per l’ex capitano Enrico Pezzi, che dopo gli ultimi due anni con Francavilla e Notaresco ha firmato per il Real Casalnuovo, squadra napoletana che farà la D col titolo dell’Afragolese e ha appena annunciato anche Reginaldo.

d.s.