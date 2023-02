Carpi, torna Beltrami Cambia la classifica

La Pallamano Carpi ritrova uno dei suoi leader. Marco Beltrami, dopo 7 mesi trascorsi in Slovacchia nel massimo campionato con la maglia dell’Skp Bratislava, è tornato in bianconero per rinforzare la rosa di coach Serafini, che ha perso in questi giorni Korkaric (tornato in patria a fine 2022 dopo i numerosi infortuni) e l’altro pivot Francesco Cascone. Pivot classe ’92, Beltrami è cresciuto a Carpi dove ha giocato per 15 anni dal settore giovanile alla massima serie conquistando una Supercoppa, uno scudetto di A1, due di A2 e altrettanti di Serie B, oltre a un nutrito numero di finali, semifinali di coppa e campionato. Nel 2019 è stato fra i protagonisti della rinascita della nuova società e per due anni oltre che giocatore è stato anche direttore sportivo. Un rinforzo di peso ed esperienza per i bianconeri, che ieri hanno visto cambiare per l’ennesima volta la classifica nella zona playout di Serie A Gold. Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso del Secchia Rubiera sulla gara di Siracusa di fine 2022. Già in secondo grado era stata cancellata la retrocessione d’ufficio dei reggiani decisa dal Giudice di primo grado, infliggendo loro un -5 in classifica e confermando il ko a tavolino, ma il Coni ha tolto anche il -5 e ha ordinato che la gara vada rigiocata. Cambia radicalmente la classifica, Rubiera mette la freccia su Carpi e Albatro. Classifica: Brixen 33, Merano 28, Fasano e Conversano * 27, Pressano 23, Sassari e Cassano M. 21, Bozen ** 20, Fondi 12, Albatro * 11, Rubiera * 9, Carpi 7, Campus Italia * 5, Romagna 2.

Davide Setti