Carpi tra i fischi salvato dal palo

Meriterebbero un rimborso quei 300 coraggiosi che ieri hanno sfidato il vento gelido per mandare giù al "Cabassi" un Carpi sottozero per qualità e pericolosità, costretto a benedire il terzo 0-0 nelle ultime 5 gare col Real Forte Querceta che invece in Toscana torna con la maggior parte dei rimpianti, soprattutto per il palo colto da Verde a metà ripresa.

L’unica certezza è che l’involuzione della squadra di Contini è ai massimi (o minimi, vedete voi) storici e tradotto in numeri fa un solo successo nelle ultime 8 gare (8 punti conquistati) con conseguente desolazione di obiettivi (si scende dal 4° al 5° posto per il sorpasso del Ravenna) e affetto azzerato intorno alla squadra, accompagnata a fine gara negli spogliatoi dai fischi e da più di una parola poco gentile.

Se questo è il primo passo del "patto" sottoscritto lunedì scorso fra il presidente Lazzaretti e la squadra dopo Pistoia, forse è meglio non vedere il resto del programma, anche se al momento la gestione di mister Contini (14 punti in 10 gare) sembra al riparo da un eventuale Bagatti-bis, che forse a 9 gare dalla fine e con i playoff che comunque valgono meno di zero viene valutato non indispensabile dalla proprietà biancorossa. Nemmeno la qualità scelta da Contini con Laurenti e Cicarevic insieme a Casucci (ko al 30’ per un colpo killer alla caviglia) per innescare Stanco nel 4-2-3-1 è servita ad animare una squadra che non riesce più a produrre occasioni. I due tiri di Cicarevic e Laurenti in avvio e il tentativo in mischia da corner del solito Boccaccini prima del riposo sono troppo poco per spaventare il Real Forte, che invece prima con Verde aveva sfiorato il palo e poi chiamato alla parata Ferretti su Bartolini. Nemmeno gli ingressi in serie di Arrondini e Castelli e poi anche Sall nella ripresa sono serviti per scuotere i biancorossi, che ci hanno messo 24’ per calciare debole in porta con Castelli, ma sono stati graziati due volte da Verde.

L’attaccante, su palla sanguinosa persa da Ranelli al limite, davanti a Ferretti ha centrato il palo, poi poco dopo è scappato via in ripartenza e solo Calanca in scivolata lo ha fermato in area. Nel finale, con Bouhali dentro per il passaggio al 4-3-3, si è vista almeno un po’ di voglia, ma chiamarlo assedio sarebbe un’offesa a Forte Apache. Il gol lo aveva trovato Castelli, ma la sponda gliela aveva fornita Arrondini in offside, mentre la botta di Sall centrale a 7’ dalla fine ha chiuso il taccuino delle occasioni. Prima di quei fischi che al 93’ nel gelo hanno accompagnato un Carpi sempre più trasparente.

Davide Setti