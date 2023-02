Carpi, trasferta sarda Modena impegnato sul campo del Parma

Trasferta sarda per la Pallamano Carpi nella 7^ di ritorno di Serie A Gold. I bianconeri sono partiti ieri sera in nave verso Sassari, dove oggi alle 17,30 sfideranno la Raimond, reduce da 5 vittorie di fila e lanciata a -2 dai playoff, per cercare punti salvezza. A parte i soliti Jurina e Gollini sono tutti disponibili. Classifica: Brixen 35, Conversano 29, Merano 28, Fasano * 27, Sassari e Pressano 25, Bozen 22, Cassano 21, Albatro * 13, Fondi 12, Rubiera ** 9, Carpi 7, Campus Italia 5, Romagna 4.

SERIE A2. Dopo 3 ko consecutivi la Pantarei Italia Modena cerca punti stasera alle 20 sul campo della Cold Point Parma, che insegue i gialloblù a -1 in classifica.

SERIE B. In campo per la 3^ di ritorno: oggi il Rapid Nonantola alle 18 cerca un successo sul campo del fanalino Valsamoggia mentre alle 18,30 la Carpine sfida il Felino alla Fassi per inseguire i playoff, domani tocca al Carpi terzo che dopo 6 successi riceve alle 18 alla Vallauri il Ferrara United.

d. s.