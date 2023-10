Carpi, un altro scontro salvezza contro Pressano

Se la Pallamano Carpi è quella "armata" che ha travolto Trieste o quella "inerme" crollata ad Appiano lo si capirà meglio oggi, quando alle 18 i bianconeri (squadra al completo per coach Serafini) giocano il terzo scontro salvezza di fila nella sesta giornata di Serie A Gold ospitando Pressano. I lavisani, fermi a un punto, pagano un inizio campionato tutto in salita, contro rivali fuori portata quali Bressanone o Conversano, ma anche opportunità mancate, come la sfida persa in casa con Cingoli. Le altre gare: Albatro-Eppan, Cingoli-Pressano, Cassano M.-Trieste, Merano-Conversano, rinv. 811 Rubiera-Gasano e Sassari-Bozen. Classifica: Conversano e Bozen 10, Cassano M., Fasano e Brixen 8, Merano 6, Sassari, Cingoli e Trieste 4, Carpi, Eppan e Albatro 2, Pressano e Rubiera 1. SERIE B. Si gioca la seconda giornata che oggi alle 18,30 alla Fassi di Carpi vede il derby fra Carpine e Modena e domani alle 19,30 a Nonantola la sfida fra il Rapid e il San Lazzaro.

d.s.