Carpi, una chance per blindare il terzo posto

zdi Davide Setti

CARPI

Vendicare l’1-5 dell’andata, sconfitta più pesante della stagione, e centrare il 3° posto con 90’ di anticipo. Due obiettivi in uno solo per il Carpi che oggi alle 15 riceve il Riccione al ’Cabassi’ a caccia della quarta vittoria casalinga di fila, filotto riuscito solo a inizio stagione. Lanciati da 6 risultati utili di fila (14 punti) i biancorossi hanno la grande chance di archiviare la pratica del terzo posto: con un successo infatti anche un’eventuale vittoria del Ravenna a Pistoia nel big match di giornata lascerebbe i giallorossi a -3, ma a parità di scontro diretto la squadra di Gadda avrebbe 10 reti di differenza reti generale di svantaggio da recuperare nei 90’ finali. Di fronte c’è un Riccione in crisi, che con 2 soli punti in 6 gare è passato dal 5° posto a metà classifica e a quota 48 non è ancora sicuro della salvezza. "È una gara difficile – spiega il vice allenatore biancorosso Ottavio Strano, in conferenza al posto di mister Contini, alle prese con un intervento ai denti – e noi cercheremo di vincere per metterci al sicuro e avere un po’ più di tempo per preparare i playoff. Affrontiamo una Riccione in difficoltà? Le crisi sono destinate a finire, dobbiamo essere attenti perché è una squadra forte, costruita per fare un campionato di vertice. Sta attraversando un periodo buio, ma senza una prestazione di livello alto faremo fatica a vincere".

Programma. Le gare della penultima giornata (ore 15): Bagnolese-Crema, Lentigione-Fanfulla, Salso-Scandicci, Mezzolara-Real Forte, Forlì-Sammaurese, Prato-Aglianese, Pistoiese-Ravenna, Carpi-Riccione, Giana-Corticella, Sant’Angelo-Correggese. Clas. Giana 74, Pistoiese 72, Carpi 58, Ravenna 55, Corticella, Real Forte e Forlì 54, Aglianese 49, Prato (-3), Sammaurese e Riccione 48, Lentigione, Mezzolara e Sant’Angelo 45, Crema 44, Correggese e Fanfulla (-4) 42, Bagnolese 37, Scandicci 36, Salso 13.

Dal campo. La febbre ha messo ko Mollicone, Ferretti e Laamane, che si aggiungono a Beretta fra gli indisponibili, tornano per la panchina Ranelli e Bouhali. Rispetto a Ravenna novità Laurenti in mediana, Sabattini preferito a Casucci a destra. Nei romagnoli ko l’ex De Silvestro e Lo Duca.

CARPI (4-3-1-2): Balducci; Sabattini, Boccaccini, Calanca, Dominici; Olivieri, Yabre, Laurenti; Cicarevic; Sall, Arrondini. All. Contini.

RICCIONE (3-5-2): Pezzolato; Colacicchi, Syku, Scrosta; Contessa, Grancara, Bellini, Abonckelet, Lordkipanidze; Vassallo, D’Antoni. All. Gori. Arbitro: Daddato di Barletta

Allievi. Oggi alle 15 a Ponte Nuovo di Ravenna i ragazzi di mister Corradi si giocano il titolo regionale col Medolla.