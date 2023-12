Carpi, una sconfitta che fa rabbia. Il Forlì vince al 90’ tra le proteste

Se prendi tre legni, ti annullano un gol in modo inspiegabile, non ti danno un rigore solare sull’1-1 e prendi il gol del 2-1 che costa la sconfitta al 90’, allora vuole dire che è girata proprio male. Al Carpi di Forlì è andata come peggio non poteva, nel giorno in cui la capolista Ravenna (ora a +6 sui biancorossi, scivolati all’8° posto) infila il terzo 0-0 di fila e fra le prime vince solo il San Marino. Una domenica amara, in cui la terna guidata da Franzò di Siracusa è stata l’alleato occulto dei romagnoli. Nessuno ha infatti capito perché sullo 0-0 è stato annullato il tap in vincente di Sall (che veniva da fuori area) dopo il palo di Cortesi per inesistente offside e perché sull’1-1 Saporetti in area piccola, mentre sta per segnare, venga affossato da Masini senza meritarsi il calcio di rigore.

Due episodi che hanno inciso su una gara giocata con piglio e qualità dai biancorossi, in cui anche il pari sarebbe stato stretto. Con il debuttante 2006 Lorenzi fra i pali (ottimo il suo volo sul bolide di Greselin in avvio) e una difesa d’emergenza (Bouhali centrale) i biancorossi dominano col gioco, che dopo la rete annullata porta al gol innescato dal numero di Sall a destra, che salta tre uomini come birilli e centra per il comodo 1-0 di Saporetti. Forapani poco dopo si divora il 2-0, poi prima del riposo Cortesi fa tremare la traversa. L’1-0 è stretto e nella ripresa Cortesi di testa sfiora subito il 2-0, poi la differenza la fa la panchina: Antonioli può mettere Bonandi (che va vicino al pari) e Barbatosta per dare linfa nuova all’attacco, mentre il Carpi in panchina ha solo Arrondini acciaccato. Così la svolta arriva al 22’ con Sall che impegna in diagonale Pezzolato, sul ribaltamento da una rimessa laterale invertita dal collaboratore Jordan (lo stesso dell’offiside di Sall) Bonandi serve Greselin che dal limite fredda Lorenzi. Il Carpi si scuote subito, Rossi da poco dentro di testa su cross di Forapani la mette nel sette, ma Pezzolato vola a devia con l’aiuto della traversa. Nel finale dopo il rigore non dato a Saporetti, Forapani impegna Pezzolato ma su una palla persa Merlonghi beffa Bouhali e mette in porta il neoentrato Babbi che firma la più terribile delle pugnalate per un 2-1 difficile da spiegare.