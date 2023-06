Carpi under 20, missione scudetto Il Carpi comincia con un pareggio

È iniziato con un pareggio thrilling il cammino dell’Under 20 della Pallamano Carpi alle Finals scudetto di categoria in Abruzzo. I bianconeri nella prima gara del girone hanno impattato 29-29 col Camerano, mentre Merano ha piegato San Giorgio Molteno per 27-22 prendendosi la testa del gruppo che promuove le prime due alle semifinali. Una gara in continua rincorsa per i ragazzi di Serafini, che sono stati sempre all’inseguimento, chiudendo sotto 14-13 a metà gara. Il primo allungo carpigiano è arrivato al 13’ della ripresa con la rete di Coppola del 22-19, poi Carpi sembrava poter portare in porto la gara ma sul +2 (28-26) a 4’ dalla fine ha subito un break di 3-0 e a 30 secondi dal fischio si è ritrovata sotto 29-28, salvata dalla conclusione di Soria per il pareggio. Poi nell’ultima azione ci ha pensato Haj Frej a blindare almeno il pari e in contropiede Carpi non ha trovato il guizzo in contropiede del 30-29. Oggi alle 18 San Giorgio-Carpi e alle 20 Camerano-Merano.

CARPI: Quaranta, Soria 4, Lamberti, Carabulea 3, O. Ben Hadj Ali 1, Se. Haj Frej, Stefani, Sa. Haj Frej, A. Ben Hadj Ali, Serafini 7, Karoui, Monzani, Coppola 5, Sortino 9. All. Serafini.