Carpi va ai playout, Modena ko contro Prato

Adesso c’è anche la matematica: per restare in Serie A Gold Carpi dovrà passare ancora dai playout. L’ultima chance di salvezza diretta passava dallo scontro di Fondi, che i bianconeri hanno perso 29-27 e ora a 4 gare dalla fine sono scivolati a -9 dai rivali, divario non più colmabile. Dopo un avvio equilibrato, Carpi è scivolato a -6 (10-4 al 13’) fino al 16-11 del riposo. Nella ripresa una bella rimonta ha portato Carpi al -1 (27-26) a 3’ dalla fine, sbagliando con Ceccarini un rigore che ha permesso ai pontini di chiudere sul +2. CARPI: Mejri 3, S. Serafini 3, Soria 3, Carabuklea 1, Kasa 8, Coppola 1, Se. Haj Frej, Sa. Haj Frej, Dalolio, Beltrami 2, Sortino 1, Ceccarini 5. All. D. Serafini.

Serie A2. Con la salvezza già ottenuta la Pantarei Italia Modena cade a sorpresa a Nonantola 30-28 di fronte al Prato terz’ultimo (12-11 per i gialloblù al riposo).

Modena: Petrillo 1, Spelta, Stallo 5, Martinelli 1, Bassoli, Pugliese 4, Vaccari 4, Prandi, Boni 9, Morselli 2, Terrasi, Bernardi, Turrini, Pollastri 2, Fiorini, Caretti. All. Sgarbi.

Serie B. Un super primo tempo, chiuso avanti 15-12 a Castelnovo Sotto, illude la Carpine che crolla 28-21 nella ripresa nel big match con la capolista Marconi. Oggi Faenza-Rapid (18) e San Lazzaro-Carpi (20).