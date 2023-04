Carpi, Varoli o Cicarevic Il dubbio per Contini a Ravenna

Difesa a tre con Varoli o ritorno al 4-2-3-1 con Cicarevic titolare. E’ il dubbio che accompagna la vigilia del Carpi, atteso domani a Ravenna dal big match della terz’ultima giornata di Serie D che mette di fronte le due terze della classe. Mister Contini deve fare a meno di Bouhali e Ranelli e potrebbe confermare l’assetto di domenica col Crema che prevede Varoli (ieri uscito prima dall’allenamento per una botta, ma non è a rischio) titolare nei tre dietro con Boccaccini e Calanca, una mediana con Olivieri e Beretta mezz’ali e Sall al fianco di Arrondini. Ma c’è anche l’ipotesi del ritorno dopo 6 gare da titolare di Cicarevic nel 4-2-3-1, al centro del terzetto completato da Beretta e Sall alle spalle di Arrondini. In questo caso uscirebbe Varoli. Nel Ravenna pesa la squalifica di Abbey, talentuoso centrocampista classe 2002, che si aggiunge ai ko di Rinaldi, Grazioli, Boccardi e Spinosa. Gadda per schierare il 2002 deve quindi rivedere l’assetto di Forlì e lanciare un difensore under (o il 2004 Spezzano o il 2003 Pipicella che però è appena rientrato e non è al top) rinunciando così in difesa a uno fra Tafa (che un over) o a Milani, che è un 2001, quota che sarà ricoperta da Lussignoli, sostituto di Abbey da mezz’ala nel 3-5-2 che invece davanti prevede Marangon e Guidone.

d.s.