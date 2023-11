Carpi verso Mezzolara. La trequarti a Larhib

Il rientro di Andrea Mandelli sembra alle porte nel Carpi che domani a Molinella si gioca una fetta importante del suo futuro contro il Mezzolara. Dopo le 3 gare saltate e la gestione di questi giorni per il guaio all’adduttore il regista biancorosso ieri ha svolto anche la partitella con i compagni dando buone indicazioni, anche se una decisione definitiva verrà presa solo fra oggi e domattina per non rischiare di peggiore il problema muscolare. In ogni caso mister Serpini sta preparando 4-5 novità nella formazione rispetto alla sconfitta di Ravenna. La scelta degli uomini, nel confermato 4-3-1-2, dipenderà ovviamente dalla scelta del portiere: al momento in vantaggio sembra esserci l’under Rinaldini rispetto all’over Matteo Rossi. Con il 2004 ex Entella in porta il tecnico sta pensando di schierare per la prima volta un trio di mediana tutto over, escludendo Forapani. Per l’ex Adriese, che fin qui è sempre stato titolare nelle 11 gare fra coppa e campionato (per 960’ giocati, solo Calanca con 965’ è stato più in campo), un turno di riposo dovuto dopo qualche gara sottotono. Al fianco di Mandelli toccherebbe così a D’Orsi e a Bouhali, con Tentoni pronto a subentrare da mezz’ala e D’Orsi in regia se Mandelli invece non dovesse farcela. La casella da 2003 lasciata vacante da Forapani la occuperebbe così Larhrib, che dopo due panchine di fila scalpita per riprendersi il ruolo da trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Saporetti e da un o fra Sall e Arrondini. Ieri il senegalese (se sta bene gioca lui) ha svolto anche la partitella dopo lo stop per il dolore all’adduttore, ma l’ex Fiorenzuola resta in preallarme. Per il resto la difesa non cambierà rispetto a quella del "Benelli", anche perché senza Frison gli unici due centrali over sono Rossini e calanca, mentre Verza e Cecotti giocheranno sugli esterni. Se invece Serpini alla fine puntasse su Matteo Rossi in porta, allora in mediana sarebbe Bouhali il sacrificato, con Ofoasi pronto a tornare a fare la mezz’ala per avere un altro 2005 in campo.

Precedenti. La gara di domani sarà la numero 18 fra le due squadre (9 vittorie biancorosse, 5 pari e 4 successi bolognesi): in campionato il Carpi ha vinto 4 volte sul campo del Mezzolara, l’ultimo lo scorso 8 gennaio col colpo di testa nel recupero di Boccaccini.

Tifosi. Per la gara del "Magli" tagliandi acquistabili allo stadio dalle 13,30 al costo di 10 euro (settore tribuna).

Arbitro. La gara di domani sarà diretta da Riccardo Boiani di Pesaro, affiancato da Samuele Bertaina e Nicolò Pizzonia di AlbaBrà. L’unico precedente col fischietto marchigiano è il successo 2-0 sull’Aglianese del febbraio scorso.

Davide Setti