Carpi verso Ravenna con il dubbio Saporetti

Con 2 sole vittorie nelle ultime 7 giornate quella di domani a Ravenna è una sfida che vale già tanto per la stagione del Carpi. I giallorossi, che mercoledì hanno perso la vetta, sono avanti di 3 punti in classifica e al "Benelli" fin qui hanno fatto percorso netto con 4 successi su 4 gare, 8 reti segnate e una sola subita. La gara sarà poi doppiamente speciale per i tre ex in casa biancorossa, mister Serpini, D’Orsi e Saporetti, che però è in dubbio. Per il tecnico si tratta di un ritorno in Romagna dove è rimasto per le prime 11 giornate del campionato scorso (assieme al suo vice Mirko Magistro), esonerato a fine ottobre dopo la sconfitta casalinga 2-0 con la Sammaurese che arrivava a interrompere una striscia di 9 gare utili. Il suo Ravenna, poi ereditato dall’attuale tecnico Gadda, aveva 17 punti (1,54 di media) frutto di 4 successi, 5 pari e 2 ko ed era all’ottavo posto a -7 dalla capolista Giana. In quella squadra c’era anche Francesco D’Orsi, alla seconda stagione di fila col Ravenna in cui ha messo insieme 60 gettoni conditi da 4 reti e 8 assist.

Un’avventura quella di D’Orsi cominciata nel 2021-22, annata d’oro per il terzo ex della gara Simone Saporetti, che oltre tutto a Ravenna è nato e vi abita. In quella stagione l’attaccante trascinò i giallorossi al 2° posto alle spalle del Rimini e alla finale playoff persa proprio col Lentigione di Serpini segnando 32 reti (suo record in carriera) in 43 gare, condite anche da 10 assist.

Dal campo. Out sicuri Mandelli, Maini e Viti, torna Massimiliano Rossi dalla squalifica, ieri si è fermato Frison mentre il punto interrogativo più grande è su Saporetti, che in occasione del gol del 2-1 ha subito un colpo al ginocchio (ancora gonfio) nello scontro col portiere del Sangiuliano e rimane in forte dubbio. Si va verso il debutto di Matteo Rossi fra i pali con quattro under fuori: in mediana uno fra Ofoasi e Tcheuna sarà la mezz’ala, con Tentoni che potrebbe avanzare dietro alle due punte Salle e uno fra Saporetti, Larhrib e Cortesi. Nel Ravenna tutti disponibili, tornano anche Magnanini e Nappello.

Arbitro. La gara sarà diretta da Lorenzo Massari di Torino: un solo precedente, l’1-0 sul Real Forte nella semifinale playoff.

Pistoiese. Il club toscano dopo l’esonero-lampo di Manoni ha richiamato in panchina Luigi Consonni, esonerato la scorsa settimana, e ha rescisso con l’attaccante Ferrandino, ma sono in uscita anche Oubakent e Lordkipanidze.

Davide Setti