Carpi vince di misura il derby con la Carpine

Il derby carpigiano di Serie B va al Carpi che batte al fotofinish 23-22 la Carpine con cui divideva la quarta piazza e stacca i giallorossi a 3 gare dalla fine (le prime 4 vanno ai playoff). Vittoria fondamentale dunque per il forcing conclusivo che si annuncia molto avvicente.

Carpi parte meglio e va avanti 6-3, poi la Carpine si riavvicina e si arriva in volata sul 13-12 al riposo.

Nella ripresa Carpi torna a +3 a metà frazione (19-16) poi nel finale i giallorossi ospiti tornano sotto fino al -1, ma pur avvicinandosi più volte non riescono mai a piazzare la zampata per il pareggio, con il gol di Vastano alla fine che riesce solo ad accorciare le distanza, ma non vale l’aggancio sperato e così Carpi sale a +2.

La 10^ di ritorno: Romagna-Ferrara 48-15, Valsamoggia-Casalgrande 28-34, Rapid-Estense 29-32, Marconi-Felino 29-21, Faenza-Sportinsieme 27-23, San Lazzaro-Rubiera 23-33, Carpi-Carpine 23-22.

Classifica: Rubiera 38, Marconi 35, Casalgrande 33, Carpi 32, Faenza 31, Carpine e San Lazzaro 30, Romagna 28, Estense 19, Rapid 14, Felino 8, Sportinsieme 6, Valsamoggia e Ferrara 5.