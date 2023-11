Carpi vuole l’impresa a Merano con l’Alperia. Serata verità per la Pantarei con la favorita Bologna

Trasferta sulla carta proibitiva oggi alle 19 per la Pallamano Carpi, di scena a Merano sul parquet dell’Alperia nella 9ª giornata di Serie A Gold. I bianconeri carpigiani fin qui hanno perso tutte e 4 le gare giocate lontano dalla Vallauri e gli altoatesini sono fra le pretendenti ai playoff. "Stiamo convivendo con qualche malanno di stagione – le parole di coach Davide Serafini – che ha colpito ad esempio Sortino (nella foto), ma conto di recuperarlo dalla febbre. Merano è una squadra ben organizzata e strutturata, l’anno scorso è arrivata fra le prime quattro e si sta ripetendo. Dovremo giocare come sabato scorso contro Conversano senza timori e con aggressività. La squadra sta crescendo: vorrei vedere finalmente un’ottima prestazione anche in trasferta, dove a parte 40’ a Bolzano e Bressanone non siamo stati continui".

Le altre gare: Pressano-Sassari, Cingoli-Rubiera, Conversano-Albatro, Eppan-Fasano, Trieste-Bozen, Brixen-Cassano. Classifica: Fasano, Conversano e Brixen 14, Bozen 13, Cassano e Merano 12, Sassari 9, Albatro 6, Carpi, Cingoli, Eppan e Trieste 4, Rubiera e Pressano 1.

SERIE A BRONZE. E’ la serata della verità per la Pantarei Modena capolista, che dopo 2 vittorie su 2 gioca (20,30 palestra Moratello di Bologna) sul campo della grande favorita Bologna United con cui divide il primato.

Le altre gare: Casalgrande-Derthona, Prato-Follonica e domani Tavarnelle-Marconi. Clas. Modena e Bologna 4, Prato, Tavarnelle, Casalgrande e Derthona 2, Follonica e Marconi 0.

SERIE B. Tempo di derby nella 7ª giornata, in cui riposa Modena. Alle 18,30 a Nonantola la Carpine seconda della classe (5 vittorie di fila) è attesa dal Rapid, reduce dal colpo grosso sul campo del Rubiera.

Le altre gare: San Lazzaro-Faenza, Estense-Sportinsieme, Rubiera-Ferrara, Valsamoggia-Romagna, Parma-Imola, riposa Modena.

Classifica: Estense 12, Carpine 11, Parma 10, Faenza 8, San Lazzaro 7, Ferrara United 6, Rubiera e Rapid 5, Imola 4, Modena 2, Romagna e Sportinsieme 1, Valsamoggia 0.

d. s.