Carpine cerca la quarta di fila

Ferme ancora Carpi e Modena per la sosta di Serie A Gold e Bronze dovuta alla Nazionale, i riflettori sono sulla Serie B, in campo oggi con la 5^ giornata. Dopo aver vinto lo scontro con Faenza che è valso il secondo posto solitario arriva un altro esame per la Carpine che cerca la quarta vittoria di fila alle 18 sul campo di Rubiera. I giallorossi di coach Montanari sperano in una mano da parte di Modena, che alle 17,30 è di scena sul parquet dell’Estense Ferrara capolista a punteggio pieno, potendo sfruttare ancora alcuni giocatori anche della prima squadra. Prima vittoria cercasi, infine, per il Rapid Nonantola che alle 19,30 riceve il fanalino di coda Valsamoggia. Le altre gare: San Lazzaro-Imola, Faenza-Sportinsieme, Parma-Ferrara, riposa Romagna. Classifica: Estense 8, Carpine 7, Faenza e Parma 6, Rubiera 5, Ferrara United e Imola 4, San Lazzaro 3, Modena 2, Rapid, Romagna e Sportinsieme 1, Valsamoggia 0.