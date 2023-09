Carpine fa festa al torneo Città di Carpi. Calendario, ecco il cammino delle tre modenesi

Il Comitato regionale della Figh ha reso noto il calendario del campionato di Serie B che scatta con 3 modenesi al via fra 10 giorni. Ad aprire le danze nella prima giornata sono sabato 7 il Rapid Nonantola che riceve alle 18,30 l’Estense e la Carpine, che è di scena alle 20 a Parma, mentre Modena debutta domenica 8 alle 18,30 al PalaMolza contro Imola. Il primo derby è alla seconda giornata con Carpine-Modena di sabato 14, poi alla settima c’è Rapid-Carpine (sabato 1811) e all’undicesima Rapid-Modena (1612). Le prime 4 si giocano i playoff per l’unico posto in Serie A Bronze. Intanto la Carpine nel percorso di avvicinamento al campionato ha conquistato la seconda edizione del trofeo interregionale "Città di Carpi" organizzato alla Fassi dal club giallorosso. I ragazzi di coach Montanari hanno alzato la coppa battendo in finale 16-15 i piemontesi del Derthona, una delle due squadre di Serie A Bronze nel plotone delle 8 formazioni al via. I giallorossi si sono portati a casa anche il premio di miglior portiere con Alessio Biancardi.