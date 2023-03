Carpine fa poker Carpi frena dopo otto vittorie di fila

Nella 5^ di ritorno di Serie B va sotto i riflettori la Carpine che ha vita facile contro il fanalino Valsamoggia, battuto 33-24 (19-12 al riposo) trascinata dalle 10 reti di Calzolari e dalle 5 di Vastano e con la quarta vittoria di fila è 4^ da sola, staccando il Faenza. I ravennati hanno fermato sul 25-25 la striscia di 8 vittorie di fila di Carpi, ora al 3° posto ma a -2 dal Marconi sconfitto e con una gara in più. In una gara sempre sul filo (13-10 per Faenza all’intervallo), a 10 secondi dalla fine è stato il top scorer Sortino (9 reti) a fallire il rigore del successo. Niente da fare per il Rapid Nonantola, piegato in casa 24-20 dal Romagna (12-15 a metà) nonostante le 6 reti di Melchiorri, in una gara in cui i rossoblù sono rimasti avanti nei primi 10’.

Clas. Marconi + 29, Rubiera 28, Carpi 27, Carpine 26, Faenza 25, San Lazzaro 24, Casalgrande 23, Romagna 22, Estense + (-5) 15, Rapid 13, Ferrara 5, Felino e Sportinsieme 4, Valsamoggia (-3) 1.