Carpine, Rapid e Carpi: per le modenesi arriva un tris di sconfitte

Tre sconfitte su 3 è il magro bottino delle tre modenesi nella 6^ di ritorno della B di pallamano. Dopo 3 mesi torna a cadere il Carpi (ultimo ko il 3 dicembre), sconfitto 32-27 a San Lazzaro nonostante le 10 reti di Ben Hadj Ali, in una gara sempre in salita (sotto 17-12 al riposo). Per un tempo ha sognato la Carpine, che nel big match di Castelnovo Sotto sul campo della capolista Marconi era andata a riposo in vantaggio 15-12, ma con una ripresa da incubo (16-6 il parziale per i reggiani) è stata sconfitta per 28-21, fermandosi dopo 4 vittorie di fila nonostante i 6 gol di Leonesi. Niente da fare nemmeno per il Rapid Nonantola, battuto 25-21 dal Faenza nonostante una bella ripresa (15-6 per i ravennati al riposo) e le 7 reti del solito Melchiorri. Classifica: Marconi + 31, Rubiera 30, Faenza e Carpi 27, Carpine e San Lazzaro 26, Casalgrande 25, Romagna 24, Estense + (-5) 15, Rapid 13, Felino 6, Ferrara 5, Sportinsieme 4, Valsamoggia (-3) 1. (+ una gara in più).

d.s.