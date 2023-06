Carpine riparte da coach Montanari

In casa Pallamano Carpine si guarda già alla stagione futura. La squadra di serie B, che ha sfiorato l’accesso ai playoff promozione, sarà ancora affidata a Luca Montanari e nel gruppo storico confermato in blocco perderà il pivot-ala Davide Grandi che per motivi studio si dovrebbe accasare a Ferrara e Giovanni Martinelli (terzino destro) che per studio si prenderà un anno sabbatico. Coach Montanari sarà anche il tecnico dell’Under 17, mentre l’Under 15 (2009-2010) reduce dall’ottimo 3° posto regionale sarà affidata al confermato Marco Lorenzini (al suo fianco c’è Lorenzo Botti). Alla guida dell’Under 13 (2011-2012) ci sarà Tommaso Verri, coadiuvato da Nishain Imihamilage e Nicola Vastano. Ai concentramenti parteciperà anche l’Under 11 (2013-2014) affidata sempre a Verri coadiuvato da Imihamilage e Vastano. Confermatissima Gigliola Guidetti, che sarà la responsabile di tutti i portieri della compagine carpigiana, dal settore giovanile fino alla B.

A partire da settembre la Carpine collaborerà con l’Aneser di Novi, dove due volte alla settimana verranno svolti degli allenamenti di pallamano per le categorie Under 11 e Under 13. Per info 366320361 (Davide), 3518001308 oppure Ylenia (3383874389).

d.s.