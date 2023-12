Carpine torna a sorridere. Modena ok nel derby

Torna al successo la Pallamano Carpine in Serie B. Dopo 2 sconfitte di fila che avevano fatto perdere la vetta i giallorossi si impongono a Mordano per 24-18 sul Romagna in una gara che è rimasta in equilibrio solo per i primi 12’., Poi la squadra di Montanari ha messo il turbo, virando sull’11-6 al riposo e tenendo sempre i bolognesi ad almeno 6-7 reti di scarto. Da segnalare i 6 gol di Coppola e i 5 di Leonesi. Nel derby di Nonantola, invece, Modena fa il colpo e passa 35-29 sul Rapid che paga i tanti errori: gialloblù avanti già 19-11 al riposo e che poi amministrano nella ripresa. In casa Rapid da segnalare i 13 centri di Melchiorri, in casa Modena ne segnano 10 Fiorino e 7 Ori. Oggi tocca in Serie A Bronze alla Pantarei Modena, che alle 15 gioca sul campo del fanalino di coda Derthona.