Cartellino giallo fantasma Reclamo Cagliari, gara sub iudice

Nei giorni successivi alla vittoria con il Cagliari, un episodio avvenuto durante i novanta minuti ha scatenato i dubbi del club sardo. Nel primo tempo il direttore di gara avrebbe mostrato (fatto che non rientra nel referto ufficiale e che lo stesso arbitro Perenzoni ha confermato verbalmente ai dirigenti canarini non essere mai accaduto) un cartellino giallo a Zappa, il quale poi nel finale è stato nuovamente ammonito. Come detto, nei referti non v’è traccia del primo giallo, altrimenti lo stesso Perenzoni avrebbe dovuto espellere Zappa al secondo cartellino. Premesso questo, il Cagliari ha presentato un reclamo di 12 pagine nel quale sottolinea che quel primo (presunto) giallo avrebbe condizionato la gara di Zappa fino a non consentirgli di intervenire sul 2-0 di Bonfanti in maniera più decisa. Posizione piuttosto curiosa, considerato che Ranieri avrebbe avuto la possibilità di sostituire Zappa avendo ancora un cambio a disposizione dopo aver fatto quelli di Prelec, Capradossi, Delpupo e Millico. Il Giudice Sportivo ha lasciato "sub iudice" il risultato della gara, ma non potrà prendere in esame le immagini che il Cagliari ha inserito nella sua analisi. Inoltre, il referto ufficiale fa sempre fede. Il Modena, dal canto suo, ha comunque affidato la pratica ad un legale di fiducia.

a.t.