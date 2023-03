Caselnuovo esulta al 95’, avvicinata la Cdr

CASTELNUOVO

1

A. CDR MUTINA

0

CASTELNUOVO: Menozzi, Soli (83’ Schenetti), Fontanesi, Guglielmetti (56’ Bosi), Oleari, Mendoza, Bellei Ponzi, Reggiani, Carbone (84’ Lissoufi), Di Guglielmo, Nadini (66’ Rebecchi). All: Consoli.

ATL. CDR: Mawuli, Baroni (81’ Paltrinieri), Ligabue, Cipolli (83’ Montorsi E.), Guilouzi, Ucci, Bovicini, Montorsi L., Corbelli, Grpishi, Pilia. All. Greco.

Reti: 95’ Reggiani

Note: espulso al 50’ Oleari e al 61’ mister Consoli, ammoniti Guglielmetti, Reggiani, Baroni, Guilouzi.

Un Castelnuovo stoico vince in 10 il derby con la Cdr e col decimo risultato utile sale a -2 dagli orange. Al 25’ un colpo di testa di Corbelli pesca Pilia che in diagonale sfiora il palo. Al 42’ Di Guglielmo sfiora l’eurogol. Nella ripresa entrata dura di Oleari su Corbelli e rosso diretto. All’88’ è Schenetti a sfiorare il gol con un’incornata di testa, ma Mawuli si supera deviando in angolo. Al 90’ Paltrinieri calcia ma Fontanesi salva e al 95’ su punizione Di Guglielmo pesca Reggiani che di testa fa esplodere lo "Scirea".