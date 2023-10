Cassani: "Approccio troppo timoroso"

Il tecnico sammarinese Stefano Cassani fa i complimenti al Carpi dopo la sconfitta. "Siamo partiti un po’ timorosi – dice – soffrendo la loro qualità, abbiamo perso tutti i duelli individuali come nei gol e col Carpi la paghi. Abbiamo affrontato anche Pistoiese e Sangiuliano, ma questo Carpi è quello che mi ha impressionato di più e penso che abbia uno dei tecnici più preparati della D". Rete da ex per Scott Arlotti. "Una partenza così del Carpi – spiega – ci ha spezzato le gambe, avevamo preparato la gara per fare il nostro gioco ma anche sotto 2-0 siamo stati bravi a restare in gara, poi concedendo tanto abbiamo subito il terzo gol. Il mio addio? E’ stato un bel mese con persone sane e leali, poi per altri motivi sono dovuto andare via".