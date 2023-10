Castelfranco a Reggio contro il Jolly. Vignola vuole tornare a sorridere a Bologna

Divisione Regionale 1, girone A: anticipo del venerdì per la Ottica Amidei Castelfranco. Stasera, alle 21:30, i bianco-verdi giocheranno a Reggio ospiti di Basket Jolly. La formazione di coach Cilfone deve rialzarsi dopo lo stop casalingo la settimana scorsa. Anche la SPV Vignola vorrà ritrovare il sorriso post passo falso di Reggiolo, ma per farlo dovrà superare lo scoglio Giardini Margherita, che domenica (ore 18:00) approderà in via Di Vittorio. Serie C unica, girone A: dopo aver festeggiato la prima vittoria, torna davanti al pubblico amico Modena Basket (domani ore 18:30) per l’impegno contro una Magik Parma in difficoltà dopo questo avvio di stagione (3 sconfitte consecutive). Modena è a caccia del primo referto rosa casalingo. Serie B femminile, girone A: Wamgroup Cavezzo in trasferta sul campo di Fiorenzuola domani alle 18:00, mentre la ancora imbattuta Piumazzo (Basketball Sisters) disputerà il proprio match in casa contro la Pallacanestro Scandiano (palla a due ore 18:00).