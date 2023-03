Castelfranco bloccato in casa dalla Piccardo

V. CASTELFRANCO

PICCARDO T.

V. CASTELFRANCO: Gibertini, Posponi, Hajbi, Caesar Tesa, Boccalupo, Barbieri (67’ Barani), Mantovani, Cuoghi (79’ Salsi), Cantarello (79’ Lippo), Zito, Assouan. A disp.: Nicolosi, Mecorrapaj, Tesone, Khachchane, Timperio, Calabrò. All.: Fontana

PICCARDO: Broccoli, Sane, Gianferrari, Laribi, Maselli, Dodi, Manghi, Kashari (73’ Nasic), Notari, Rizzitelli, Solinas. A disp.: Caccialupi, Silvestri, Monica, Gianini, Quenda, Boselli, Rodriguez, Aloi. All.: Notari

Arbitro: Nazzicone di Ferrara

Reti: 9’ Caesar Tesa, 17’ Solinas

Note: ammoniti Barbieri, Posponi, mister Fontana, Laribi, Sane, Assouan, Mantovani, Barani, Rizzitelli

Nel turno in cui pareggiano le prime 3 della classe il Castelfranco in super emergenza si fa bloccare dalla Piccardo e resta secondo pari alla Cittadella. Al 9’ la Virtus sblocca il risultato con una gran botta dalla distanza di Caesar Tesa che si infila nel sette. Al 17’ la Piccardo agguanta il pareggio, Solinas sfrutta un errore difensivo e si invola sulla sinistra per poi bruciare in uscita Gibertini con un preciso diagonale. Al 30’ botta da fuori area di Cuochi appena alta. Al 37’ botta di Notari che colpisce in pieno la traversa, Gibertini respinge, poi la sfera colpisce in pieno in volto il signor Nazzicone che viene soccorso. Al 52’ tiro al volo di Rizzitelli dal vertice destro dell’area piccola, sfiorato l’incrocio dei pali. Al 65’ diagonale di Rizzitelli, deviato, che termina di poco sul fondo. Al 79’ Sane, sugli sviluppi di un corner, manda fuori di poco. All’87’ girata di Zito alta.