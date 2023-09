Castelfranco, colpo Ferrara

Si è chiuso ieri sera alle 19 il mercato dei dilettanti. Il protagonista dell’ultimo giorno è stato il Castelfranco, col ds Ghidini che ha chiuso con due colpi, già pronti per giocare oggi l’anticipo con La Pieve. In attacco ecco il ritorno di Salvatore Ferrara (’96) (nella foto), che aveva già vestito la maglia biancogialla in D nel 2014-15 segnando 2 reti in 19 gare e anche due anni fa in Eccellenza: l’anno scorso in D alla Bagnolese ha chiuso con 8 reti e 6 assist in 36 gare. Cresciuto nel Sassuolo, ha vestito anche le maglie di Casalgrandese, Castellarano, Sanmichelese, Carpineti, Castelvetro e Rolo. Troverà nel campionato da avversario il fratello Pio, che ha firmato nelle scorse ore con il Fabbrico. L’altro innesto per la Virtus è quello del centrocampista 2005 Andrea Di Marcello dalla Juniores del Corticella. Il Terre di Castelli girerà ai cugini del Nextgen in Promozione il play di centrocampo Nicolò Carrera (2004), arirvato dal Modena. Due uscite per il Fiorano in prestito: il centrocampista 2003 Stefano Poggioli al Casalgrande e il rinnovo del prestito dell’attaccante Lieto (2005) in Terza all’Athletic Palafitta. In Seconda alla Madonna di Sotto ecco il centrocampista Buscemi ex Sanmichelese e il difensore Testa ex Junior Fiorano, al Real Maranello il difensiore 2003 Tonti ex Cerignaola, in Terza il Cimone prende lo svincolato Lleshi, difensore classe 1996 ex Unica.

COPPA PRIMA. Sorteggiati gli accoppiamenti dei 16esimi di mercoledì 4 ottobre (20,30) dove sono rimaste in lizza 4 modenesi. Queste le loro sfide: Povigliese-Ganaceto, Casalgrande-Polinago e Colombaro-Monteombraro.

d.s.