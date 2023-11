Castelfranco fa visita agli Stars. Vignola fuori casa col Voltone

Questo il programma delle squadre modenesi di bastaket. Divisione Regionale 1, girone A: archiviato il derby infrasettimanale tra Ottica Amidei Castelfranco (Govoni 20, Tomesani 14, Roncarati 11) e SPV Vignola (Cappelli 22, Spampinato 17, Torricelli (nella foto) 14, Bussoli 10), che ha visto sorridere quest’ultima per 67-78 al termine di un bel match, si torna nuovamente in campo nella giornata di domani. Entrambe le modenesi, infatti, sosterranno il proprio impegno lontano da casa: Castelfranco (ore 18:00) andrà nella tana degli Stars (vincenti in quel di Persiceto mercoledì sera), mentre Vignola prenderà la direzione di Monte San Pietro per affrontare il Basket Voltone (ore 18:30). Serie C unica: tra Modena Basket ed il poker di vittorie consecutive c’è l’ostacolo LG Castelnovo né Monti. Questa sera, la compagine di coach Coppeta cercherà un altro referto rosa per proseguire la striscia vincente ed agganciare proprio i reggiani in classifica. Appuntamento alle "Ferraris" alle ore 18:30. Serie B femminile girone A: oggi in campo la Wamgroup Cavezzo (ore 20:30), che ospita la Valtarese. Il periodo, in casa giallo-nera, non è ottimale, in quanto le modenesi devono giocare maggiormente di squadra per alzare l’asticella. Stasera big-match esterno per Piumazzo (ore 19:00), in trasferta sul campo di Puianello; le Sisters vanno per proseguire il cammino solitario in vetta, e per non farsi raggiungere proprio dalla formazione reggiana.

Davide Ceglia