Castelfranco impegnato alle 21 a Imola in un testa a testa per trovare il primo successo del girone

Nella quarta giornata della seconda fase di Serie D maschile, anticipo questa sera (ore 21) per la Ottica Amidei Castelfranco; i bianco-verdi saranno di scena in quel di Imola in un testa a testa tra due compagini che devono ancora trovare il primo successo in questo girone E. Castelfranco deve ritrovarsi e ritrovare quel concetto di squadra che ormai manca da qualche tempo, ma avrà contro una formazione che ha dato parecchio filo da torcere nell’ultimo turno a Modena Basket (in foto Walter Mantovani). Proprio Mo.Ba avrà il proprio impegno domani sera tra le mura amiche delle ’Ferraris’ (ore 18:30) contro l’ultima giustiziera dei castelfranchesi, ovvero Artusiana Forlimpopoli. Nel girone F, invece, impegno casalingo anche per SPV Vignola contro un avversario non semplice, ovvero i Tigers di Villa Verucchio, di bomber Zannoni; i modenesi arrivano dall’ultimo stop subito sul campo di Scuole Basket Cavriago e dovranno cercare di vincere per inseguire i primi quattro posti.

Classifica Serie D girone E: Ozzano 8, Persiceto 8, Modena Basket 8, Forlimpopoli 8, Budrio 6, Giardini Margherita 2, Imola 0, Ottica Amidei Castelfranco 0.

Classifica girone F: Tigers 8, Selene 8, Granarolo 6, Audace 6, Podenzano 4, SPV Vignola 4, Cavriago 2, Stars 2. In Serie B femminile (poule play-off, girone C) proseguono il percorso a braccetto in vetta alla classifica Wamgroup Cavezzo e SBS Piumazzo. La prima avrà il proprio match in casa contro Magika Castel San Pietro domani sera alle 20:30, mentre Piumazzo giocherà anch’essa in casa (ad Anzola, domenica ore 18:00) ma contro Fiorenzuola. Nella poule play-out (girone D), infine, Royal Basket Finale Emilia, dopo il successo a tavolino della prima giornata ed il rinvio di settimana scorsa, osserverà il proprio turno di riposo.

Classifica poule play-off: Cavezzo 14, Piumazzo 14, Magika 12, Puianello 10, Scandiano 10, Rimini 6, Forlì 4, Fiorenzuola 2. Classifica poule play-out: Cesena 4, Finale Emilia 2, Fidenza 2, Valtarese 2, Magik Parma 0, BSL San Lazzaro 0, Parma Basket Project 0.

Davide Ceglia