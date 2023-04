Castelfranco, impresa a Budrio

Questi i risultati del weekend delle squadre modenesi nei campionati minori di pallacanestro maschile e femminile che attualmente sono ancora in corso.

Serie D maschile poule play-off Impresa esterna per la Ottica Amidei Castelfranco (girone E - Govoni 28, Del Papa e Zanotti 12), che sbanca 81-86 il parquet della Pallacanestro Budrio. I bianco-verdi giocano una gara attenta e sono bravi a portarsi avanti dal secondo quarto in poi, senza più voltarsi indietro e raggiungendo anche il massimo vantaggio sul +17. Nelle battute finali, complice qualche errore di troppo modenese dalla lunetta, i padroni di casa si riavvicinano con il trio Fornasari-Cesario-Longhi, ma sei punti consecutivi di Govoni chiudono definitivamente la pratica. Vittoria anche per Modena Basket (girone E - Gentile 16, Twum 13, Casu 10) in casa dei Giardini Margherita per 59-73. Sorride anche la SPV Vignola (girone F – Dawson 21, Torricelli 18, Betti 15), che ha la meglio 77-65 su Selene Sant’Agata. Prestazione dai due volti per SPV: dopo un primo tempo sotto ritmo, nella ripresa i giallo-neri abbassano la saracinesca in difesa (soli 9 punti concessi agli ospiti nella terza frazione) portando il match sui binari preferiti.

Serie B femminile poule play-off girone C Il big-match è della Magika Castel San Pietro, che si impone 45-34 sulla Wamgroup Cavezzo (Calzolari 10). Dopo un primo quarto equilibrato (11-9), Zuffa e Melandri permettono alle bolognesi di allungare un minimo (+7) alla pausa; nel secondo tempo Magika non si ferma, scollinando la doppia cifra di vantaggio, mentre Cavezzo continua a litigare con il ferro, non trovando fortune nemmeno nei minuti finali con il risultato ancora in bilico. Vittoria, invece, per la SBS Piumazzo (Melloni 14, Palmieri 13, Cattabiani 12), che prevale 50-58 sul campo di Fiorenzuola d’Arda, grazie ad una ultima frazione da 8-22.

Davide Ceglia