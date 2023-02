formigine

0

castelfranco

1

FORMIGINE: Cornia, Vacondio, Mondini, Caselli A. (88’ Negri), Marverti, Ashong, Hoxha, Caselli M., Habib, Cremaschi, Ruini. A disp.: Di Gennaro, Boschetti, Ricaldone, Gianelli, Cavani D., Digesù, Mammi, Buffagni. All.: Sarnelli

V. CASTELFRANCO: Gibertini, Posponi, Hajbi, Caesar Tesa, Boccalupo, Casarano, Lippo (55’ Salsi), Barbieri (64’ Timperio), Bertetti (81’ Barani), Zito (89’ Assouan), Cuoghi (77’ Glorioso). A disp.: Nicolosi, Pepe, Laino, Cantarello, Barani. All.: Golinelli (Fontana squalificato)

Arbitro: Dumea di Bologna

Reti: 92’ (rig.) Glorioso

Note: ammoniti Lippo, Lippo, Caselli Matteo, Posponi, Bertetti.

Un rigore di Glorioso al 92’ vale il colpo grosso per il Castelfranco nel derby di Formigine e l’aggancio, almeno per una notte, alla vetta del Borgo San Donnino, oggi di scena a Rolo e prondo quindi a replicare alla partita dei ragazzi di Golinelli. Nel recupero fallo di Marverti su Timperio e dal dischetto Glorioso calcia così così, ma Cornia pur intuendo non riesce a parare.

vezzano

2

ganaceto

1

VEZZANO: Girotti, Amoah, Alex Grossi, Terni, Aurea, Lusvarghi, Bassoli (40’st Soranno), Guidetti (16’st Rozzi), Spadacini, Fabio Piermattei, Maniscalco. A disp.: Martini, Salerno, Mauro Piermattei, Borelli, Filippo Grossi, Carbognani, Formisano. All. Vinceti

GANACETO: Melli, Boschetti, Pastorelli, Amadori, Sghedoni, Accettone (35’st Benckouhail), Dellacasa, Mazzini (10’st Dago), Caselli, Pulga (28’st Luchena), Bonini. A disp.: Romagnoli, Cavoli, Giovanardi, Dondi, Mazzola, Adusei. All.: Bonissone

Arbitro: Craparo di Parma

Reti: 30’ Sghedoni, 40’ Spadacini, 10’st Lusvarghi

Note: ammoniti Aurea, Girotti, Mazzini e Amadori. Espulsi Maniscalco (V) e Caselli (G) a fine partita.

Le altre partite dei dilettanti che si sono disputate nella giornata di ieri. In Prima ’D’ la Madonnina sale a -1 dalla vetta battendo con un risultato netto, al fischion finale è 3-0, la Solarese (le reti portano le firme di Cottafava, Konate, Pioppi), in Prima ’E’, invece, Spilamberto-Solignano 0-0 e Valsetta-Valsa 2-2 (in questo csao i marcatori della partita sono Ballotta e Calaiò). In Seconda ’F’, infine, Rivara-Vis San Prospero termina 2-3, mentre in Terza ’B’ Union 81-San Francesco Smile si chiude con il risultato di 1-0.

Davide Setti