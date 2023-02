Castelfranco non si ferma più Sconfitta a sorpresa per il Cus

Questi i risultati delle squadre modenesi di basket nelle gare del weekend.

Promozione Bologna Girone C. Sembra non volersi fermare il Sasso Basket Castelfranco (Gobbi 20, Franchini 12, Zucchini 11, Terra 10), che inanella la decima vittoria consecutiva superando anche una decimata Medolla (Baccarani 15, Luppi e Salerno 10). Alla pausa sono già 10 le lunghezze castelfranchesi di vantaggio, incrementate nei secondi 20’. Successo interno anche per Spilamberto (Colombini 10, Badiali-Franchi-Pantaleo 9), che batte Magic Scandiano. Il top-scorer modenese è l’esordiente Colombini, mentre per Magic da segnalare i 23 punti del solito Maioli. Perde sul campo amico il Cus (Alessandrini 17, Villani 10) contro i Kings guidati da un Ghiacci formato Mvp autore di 32 punti. Sconfitta a sorpresa in quanto il match di andata finì con un perentorio +32 per i modenesi; Alessandrini e Villani danno il via al vantaggio locale, dimezzato alla prima sirena. Il 34-18 modenese del secondo quarto sembra archiviare il tutto, ma gli ospiti piazzano un 5-16 in terza frazione e rientrano in gara. Gli ultimi 10’ sono decisivi, con Ghiacci che sale in cattedra (20 liberi realizzati in serata) chiudendo i conti; Fratelli sbaglia da sotto allo scadere. Sconfitte anche per le due carpigiane: la Carpine perde a Zola, mentre Nazareno (Beltrami M. 10) inciampa a Sant’Agata dopo due vittorie consecutive. Risultati: Spilamberto-Scandiano 84-62, Sasso Castelfranco-Medolla 84-49, Crevalcore-Peperoncino 37-72, Zola-Carpine 81-73, Cus Mo.Re.-Kings 53-55, Diablos-Nazareno 64-50. Classifica: Peperoncino 28, Zola 24, Cus 24, Spilamberto 24, Sasso 22, Kings 20, Diablos 16, Nazareno 12, Carpine 10, Medolla 10, Crevalcore 6, Scandiano 6. Prima Divisione Reggio Emilia Girone C. La McDonald’s Castelfranco (Romagnoli 13) vince il big-match contro Castellarano e prosegue la propria striscia di vittorie (7). I bianco-verdi giocano una partita attenta ed organizzata, contro una delle rivelazioni di questo girone C. Successo casalingo anche per Formigine, mentre blitz esterno per Savignano sul campo di Mo.ba (Villani 13, Drusiani 9), che vale il secondo hurrà stagionale. Ancora referto rosa per la sorprendente Campogalliano (Goldoni 23, Pellesi 12, Ricchetti 11) che, al supplementare, batte Accademia. Risultati: Accademia-Campogalliano 56-67 dts, Castelfranco-Castellarano 65-50, Formigine-Iwons 63-53, Go Basket-Scandiano 101-35, Modena-Savignano 52-59. Classifica: Castelfranco 24, Formigine 24, Go Basket 24, Castellarano 22, Campogalliano 20, Magreta 14, Schiocchi 12, Iwons 10, Modena 8, Accademia 6, Savignano 4, Scandiano 0.