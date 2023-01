Castelfranco si arrende in casa nella partita contro Cmo Ozzano

La seconda fase della Serie D (girone E) comincia con una sconfitta per la Ottica Amidei Castelfranco. I bianco-verdi (Govoni 20, Cuzzani M. 19, Zanotti 9, Pizzirani 7, Prampolini-Torricelli-Del Papa 6, Granata 2) perdono in casa contro CMO Ozzano (prima classificata nel girone C della prima fase) per 75-82 al termine di una grande partita, fatta di tanta intensità e grinta. Castelfranco parte bene spinta dalle triple di Govoni, dai punti di Cuzzani e dall’impatto in uscita dalla panchina del trio Pizzirani-Prampolini-Torricelli. Nella seconda frazione il vantaggio modenese arriva fino al +8 della pausa lunga (44-36), con Zanotti che si accende anch’esso dalla lunga distanza, mentre Govoni dà man forte trovando nuovamente il bersaglio. Ozzano, però, rientra in campo per il secondo tempo con un’altra faccia e, complice soprattutto il passaggio alla zona difensiva, piazza subito il break agganciando i padroni di casa nel punteggio. La coralità del gioco d’attacco ospite guidato dal duo Landi-Parenti, assieme ad uno straripante Odah (classe 2005) da 20 punti e 20 rimbalzi che domina all’interno di entrambi i pitturati, permette alla truppa di coach Giroldi di scavare un mini-gap, che risulterà decisivo alla sirena finale. Nove (dei 13 personali di serata) punti di capitan Landi indirizzano l’inerzia in maniera definitiva, e la tripla finale castelfranchese di Torricelli serve solamente ad arrotondare il risultato. Oggi altre due gare alle ore 18: in campo, sempre per il girone E, l’ancora imbattuta Modena Basket chiamata subito all’esame Vis Persiceto (prossima avversaria di Castelfranco). Nel girone F, invece, gara davanti al pubblico amico per la SPV Vignola, che attenderà Granarolo.

Davide Ceglia