Castelfranco, stasera chance a Fidenza Passa l’ultimo treno per il secondo posto

Passano stasera da Fidenza le ultime chance del Castelfranco di restare in corsa per il secondo posto di Eccellenza. Alle 20,30 si gioca la gara non disputata dieci giorni fa sul campo della capolista Borgo San Donnino, che nel frattempo ha festeggiato il matematico ritorno in Serie D: un guasto a un faro dello stadio "Ballotta" portò al rinvio, poi il Giudice del Crer ha ordinato che la gara andasse rigiocata per mancanza di colpa del Borgo nel guasto, dovuto ai lavori nel terreno adiacente. La squadra di Fontana vive un momento difficile (un solo successo nelle ultime 9 giornate) ed è al 4° posto, a -5 dall’Agazzanese terza e -6 dalla Cittadella seconda a 3 gare dalla fine. Solo vincendo i biancogialli potrebbero accorciare sulle due rivali e provare la difficile rimonta, visto anche che all’ultima giornata si gioca lo scontro Cittadella-Castelfranco. Mister Fontana recupera Bertetti, Nicolosi e Barani dalla squalifica e deve fare a meno del solo Boccalupo. d.s.