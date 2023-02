castelfranco

1

anzolavino

1

CASTELFRANCO: Nicolosi, Posponi, Hajbi, Caesar Tesa, Boccalupo, Casarano, Salsi (66’ Cantarello), Cuoghi (66’ Barani), Glorioso, Zito, Assouan (81’ Timperio), A disp.: Guerrieri, Tesone, Pepe, Laino, Barbieri, Lippo. All.: Fontana

ANZOLAVINO: Roccia, Migliacci, Diallo, Kourouma, Capitani (54’ Tanoh), Cosner, Scaiccaluga (88’ Comastri), Ruffini, Feze, Ezechia (72’ Caprino), Margiotta. A disp.: Calzati, Diozzi, Bettini, Dardi, Bertinelli, Milioti. All.: Catalfamo

Arbitro: Carrisi di Padova

Reti: 93’ Margiotta, 96’ Casarano

Note: espulsi Caesar Tesa e Kourouma al 96’, Hajbi a fine partita, ammoniti Migliacci, Ezechia, Diallo, Feze, Margiotta

È sempre più ’zona Castelfranco’ con la Virtus che subisce gol dall’Anzolavino al 93’ nell’unico tiro in porta subito e acciuffa il pari al 96’, ma la capolista Borgo scappa a +5. Al 20’ Roccia strepitoso su Assouan, Cuoghi e Glorioso. La Virtus sfiora il gol con Zito (tiro out), Glorioso (rovesciata alta), Hajbi (palo di testa), ma al 93’ Margiotta raccoglie in area una respinta e trafigge Nicolosi. Al 96’ in mischia Casarano mette alle spalle di Roccia, con successivo caos che vede l’espulsione di Caesar Tesa e di Kourouma. Poco dopo il triplice fischio, rissa finale che ha visto l’espulsione di Hajbi.