Castelnuovo, con il Camposanto è già derby playoff

E’ un intenso mercoledì di recuperi per i dilettanti dall’Eccellenza alla Seconda, con tante modenesi in campo (20,30). In Eccellenza c’è Agazzanese-Piccardo, in Promozione "B" Castellarano-Fabbrico (15), Montagna-Bibbiano e Vianese-Scandianese, in Promozione "C" si gioca il derby con vista sui playoff fra Castelnuovo e Camposanto (ospiti sesti a +1 sui ragazzi di Consoli), che permetterebbe a chi vince di scavalcare il San Felice al 5° posto. In Prima "D" c’è la sfida salvezza Consolata-Gaggio (ore 21 a San Michele) con i sassolesi che precedono di 2 punti gli ospiti in zona playout, in Prima "E" Valsetta-Solignano e Ceretolese-San Benedetto. In Seconda "E" si giocano Corlo-Flos Frugi (se i fioranesi vincono agganciano la Rubierese al comando), Roteglia-La Veloce e Ubersetto-Cimone, rinviata invece Cerredolese-Rubierese (probabilmente al 152), in Terza "A" rinviata a data da destinarsi Real Dragone-Montefiorino. Domani sera poi al momento sono confermate le 4 gare di Terza previste: nel girone "A" Bortolotti-Terre di Castelli, Madonna di Sotto-Fonda e Prignanese-A. Palafitta, nel girone "B" Cognentese-San Vito.