Castelnuovo e Quarantolese a braccetto

castelnuovo

1

quarantolese

1

CASTELNUOVO: Bellotti, Soli (71’ Schenetti), Fontanesi, Di Guglielmo, Bosi, Mendoza, Bellei Ponzi, Reggiani, Carbone, Progulakis (72’ Nadini), Cantaroni (84’ Rebecchi). A disp: Sassi, Oleari, Pacilli Jo., Corsini, Guglielmetti, Baroni. All. Consoli.

QUARANTOLESE: Calanca, Bonaccio, Grillenzoni, Barbalaco (70’ Ferrari), Gobbi, Cavicchioli, Bortolazzi (81’ Gozzi), Malagoli (70’ Palmieri), Mortari, Sacchetti (59’ Mambrini). A disp: Malavasi, Muracchini, Mari, Mancini, Acanfora. All. Loddi.

Arbitro: Cortese di Bologna

Reti: 37’ Bosi, 81’ Mortari Note: ammoniti Fontanesi, Bonaccio, Gobbi.

Giusto pari fra due squadre in serie utile, il Castelnuovo quarto della classe non perde da 12 gare (10 vittorie e 2 pari) e la Quarantolese sesta da 14 turni (6 vittorie e 8 pari). Al 13’ punizione di Progulakis che impegna Calanca. Al 32’ tiro di Sacchetti alto. Al 37’ corner di Di Guglielmo, arriva in corsa Bosi che incorna di testa l’1-0. All’80’ Cantaroni salta due avversari e conclude a colpo sicuro ma Calanca si supera. Un minuto più tardi punizione in mischia e il più lesto è Mortari che insacca sotto misura per l’1-1 che non cambia più.