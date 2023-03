Castelnuovo, la nona sinfonia non arriva

vadese

2

castelnuovo

2

VADESE: Fantini, Cavarretta, Mattarozzi, Bartolini, Bonarrigo, Hassine (50’ Dominguez), Esposito, Ciarallo, Bonvicini (84’ Vicinelli), Galofaro, Ballotta (81’ Calamosca). A disp: Privileggio, Fontana, Ammendola, Lancellotti, Larhrib, Dominguez, Ocampo. All: Gandolfi.

CASTELNUOVO: Menozzi, Bosi, Fontanesi (77’ Corsini), Guglielmetti, Soli (66’ Schenetti), Mendoza, Bellei Ponzi, Reggiani, Carbone, Progulakis (85’ Rebecchi), Lissoufi (57’ Cantaroni). A disp: Bellotti, Pacilli, Oleari, Nicita, Baroni. All: Consoli.

Arbitro: Cavalazzi di Lugo

Reti: 22’ (rig.) Carbone, 55’ Ballotta, 63’ Cantaroni, 85’ Dominguez

Note: ammoniti Progulakis, Ciarallo.

Avanti due volte col fanalino di coda Vadese, il Castelnuovo si fa clamorosamente rimontare e così sfuma la nona vittoria di fila per la truppa di Corsini, che rimane al 4° posto. All 8’ Progulakis pesca Carbone di testa, ma Fantini è miracoloso. Al 22’ discesa travolgente di Lissoufi che viene steso in area: dal dischetto Carbone fa 1-0. Al 26’ Progulakis su punizione impegna Fantini. Al 40’ cross di Fontanesi, l’accorrente Bellei Ponzi di testa manca clamorosamente il 2-0. Nella ripresa al 55’ buon fraseggio concluso chirurgicamente da Ballotta per l’1-1. Al 63’ lancio di Bosi per Fontanesi che di testa pesca il neoentrato Cantaroni, bravo a superare, sempre di testa, Fantini per il 2-1. All’85’ svista arbitrale che non fischia un doppio fallo su Menozzi e Bosi e così Dominguez insacca a porta vuota il pari.