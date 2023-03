Castelnuovo monstre: è l’ottava sinfonia

castelnuovo

2

atletico spm

0

CASTELNUOVO: Menozzi, Oleari, Corsini (77’ Pacilli Ja.), Guglielmetti, Bosi, Mendoza (65’ Nadini), Schenetti, Soli, Carbone (89’ Nicita), Progulakis (90’ Cantaroni), Lissoufi (73’ Rebecchi). A disp.: Bellotti, Bavieri, Bergonzini. All. Consoli.

ATLETICO SPM: Mazzini, Borri, Sandoni (58’ Barbieri), Pederzani (72’ Bondioli), Garofalo, Seferi, Lotti, Caiumi, Cheli, Romagnoli (88’ Asiamah), Bonesi (63’ Taali). A disp. Stefani, Leonardi, Talesco, Baretti, Girotti. All. Bartolini. Arbitro: Bella di Bologna

Reti: 45’ e (rig.) 88’ Carbone Note: ammoniti Pederzani, Guglielmetti, Mendoza, Bosi.

Chi ferma più il Castelnuovo? La squadra di Consoli infila l’ottava vittoria di fila e fortifica il 4° posto a -4 dal Faro con la doppietta di bomber Carbone (16 reti) contro l’Atletico Spm. Al 20’ Schenetti centra la traversa. Al 31’ Pederzani impegna Menozzi con un tiro dalla distanza. Al 45’ Corsini spizza di testa e Carbone è il più veloce di tutti in area firmando l’1-0 con una zampata. All’88’ Progulakis pesca Carbone che viene atterrato in area e lo stesso bomber fa doppietta. Nel finale altro rigore per fallo su Rebecchi, ma Menozzi ipnotizza Cantaroni.