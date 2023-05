Castelnuovo quarto: ora si va ai playoff

castelnuovo

CASTELNUOVO: Bellotti, Schenetti, Fontanesi, Guglielmetti, Oleari, Mendoza, Bellei Ponzi, Pacilli Jo. (73’ Cantaroni), Carbone, Di Guglielmo, Nadini. (26’ Rebecchi, 66’ Progulakis). A disp: Sassi, Pacilli Ja., Corsini, Bosi, Bavieri, Nicita. All. Consoli

ZOLA PREDOSA: Pequini, Vespignani (69’ Di Giulio), Fiore, Cugino (84’ Andrejic), Mannarino (90’ Dondi), Montanari, Marzillo, Sandri, (63’ Persona), Oulaì (79’ Budriesi), Oppi, Fernandes. A disp: Maiella, Tanelli, Gilli, Scarpati. All. Zecchi

Arbitro: Zappavigna di Parma

Reti: 4’ Fernandes, 14’ Nadini, 68’ (rig.) Oulai Note: ammoniti Corsini, Montanari.

Sconfitta indolore con lo Zola già promosso per il Castelnuovo che corona una stagione da favola con il primo storico accesso ai playoff di promozione da quarto (domenica sfida sul campo della Cdr, chi vince va a giocare a Gaggio la finale col Faro). Al 4’ palla persa a centrocampo dal Castelnuovo, filtrante per Fernandes che si accentra sul sinistro e fulmina Bellotti sul primo palo. Al 14’ traversone di Schenetti, colpo di testa di Carbone e respinta di Pequini, sulla palla vagante in area si avventa Nadini per l’1-1. Al 24’ missile su punizione di Mannarino e Bellotti tocca in angolo. Al 30’ Ousai si libera molto bene al limite dell’area e costringe il portiere di casa ad un’altra grande parata; sempre Bellotti concede poi il tris con una provvidenziale uscita su Marzillo lanciato a rete. Nella ripresa al 58’ ancora Fernandes tira pericolosamente, senza però centrare lo specchio. Al 62’ è il Castelnuovo ad affacciarsi dalle parti di Pequini, ma la palla attraversa tutto lo specchio senza nessun giocatore pronto al tap in. Al 68’ l’episodio che decide l’incontro: il neoentrato Corsini entra sul pallone ma l’arbitro fischia rigore, sul dischetto si presenta Oulai che non sbaglia, portando il risultato sull’1-2. Due minuti più tardi un bel tiro di Oppi viene deviato in angolo ancora da Bellotti. All’84’ Cantaroni, imbeccato da Schenetti, trova la rete del pareggio che viene però annullata tra lo stupore generale.