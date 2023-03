Castelnuvo mette la sesta Carbone show

CASUMARO

0

CASTELNUOVO

2

CASUMARO: Callegari, Vinci, Faggioli (75’ Rimondi) Minarelli, Benini, Farina, Rambaldi (84’ Cresta Da.), Iazzetta (65’ Grandi), Manfredini, Darraji (65’ Anatriello), Testoni (65’ Chendi). A disp: Stracuzzi, Cresta De., Bianchi, Guernelli. All: Testa.

CASTELNUOVO: Menozzi, Soli, Fontanesi, Guglielmetti (81’ Schenetti), Bosi (80’ Oleari), Mendoza, Bellei Ponzi, Reggiani, Carbone, Di Guglielmo, Progulakis (62’ Rebecchi). A disp: Bellotti, Corsini, Pacilli, Cantaroni, Nicita. All: Consoli.

Arbitro: Cortese di Bologna

Reti: 48’ Carbone, 51’ Di Guglielmo Note: ammoniti Bellei, Iazzetta, Rambaldi

Con la sesta vittoria di fila il Castelnuovo si prende il 4° posto in solitaria. Al 20’ Di Guglielmo impegna Callegari, al 38’ colpo di testa di Vinci che, con Menozzi battuto, esce di un soffio. Nella ripresa al 48’ punizione di Di Guglielmo, ponte di testa di Soli per Carbone che si produce in una rovesciata spettacolare per l’1-0. Al 41’ splendida azione Progulakis-Fontanesi-Di Guglielmo che fulmina il portiere in diagonale. Al 62’ un bel colpo di testa di Vinci impegna Menozzi, nel finale Soli e il debuttante Rebecchi sfiorano il tris.