Castelvetro show a Traversetolo È l’8° risultato utile

PICCARDO T.

1

CASTELVETRO

3

PICCARDO T.: Broccoli, Dodi (80’ Manghi), Lorusso, Laribi, Zuccolini, Gianferrari, Rodriguez (66’ Silvestri), Sane, Boselli, Rizzitelli, Solinas. A disp: Caccialupi, Maselli, Gianini, Morini, Nasic, Notari, Quenda. All. Notari

R. CASTELVETRO: Avgul, Gargano, Marconi, Ceccarelli (63’ Nanetti), Dembacaj, Operato, Notari, Giordano, Barbieri, Scarlata (75’ Zagari), Pigozzi. A disp: Venturelli, Zironi, Mandreoli, Massari, Carrera, Canalini, Zagari, Nanetti, Bocedi.

Arbitro: De Stefanis di Udine

Reti: 14’ Giordano, 40’ Rizzitelli, 70’ Operato, 94’ Barbieri Note: ammoniti Ceccarelli, Solinas, Zuccolini, Marconi

Il super 2023 del Castelvetro non conosce ostacoli nemmeno a Traversetolo, dove con uno scintillante 3-1 arriva l’ottavo risultato utile di fila (5 vittorie e 3 pari) che fortifica l’8° posto. La squadra di Domizzi passa al 14’ con un’ottima azione rifinita da Giordano su assist di Barbierie poi sfiora il 2-0 con Scarlata e Barbieri in ripartenza. Al 40’ Rizzitelli colpisce al volo realizzando il pari con un eurogol. Al 56’ Scarlata da solo davanti a Broccoli spreca. Al 70’ è invece da un ottimo calcio d’angolo battuto da Scarlata che Operato di testa firma il 2-1. La Piccardo non reagisce, il Castelvetro controlla e riparte negli spazi sprecando ancora con Nanetti (diagonale da destra che esce di un soffio). Ma al 94’ Barbieri su una corta ribattuta scarta il portiere ed insacca il meritatissimo 3-1.